Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

KOCAELİ'de Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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KOCAELİ'de Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde İstanbul yönüne giden Sefa D.'nin kullandığı 34 KP 026 plakalı hafif ticari araç, Demircan Y. idaresindeki 34 FJ 2208 plakalı otomobil ve Hasan Ş. yönetimindeki 32 DA 043 plakalı otomobil çarpıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada; sürücüler ve yanlarında bulunan 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Demircan Y. ve eşi Fatma Y., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik akışı yarım saat tek şeritten kontrollü sağlanırken; uzun araç kuyruğu oluştu. Ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.