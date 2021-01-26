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Muğla Datça sahilinde bulunan cesedin sır perdesi aralandı

Demirören Haber Ajansı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında bulunan cesedin Suriye uyruklu Filistin pasaportlu kaçak göçmen Mohammad Sulaıman'a (29) ait olduğu belirlendi. Amcası tarafından teşhis edilen Sulaıman ile 4 arkadaşının yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Rodos Adası'na gittiği ancak Yunan askerlerince geri itildikleri iddia edildi.

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MUĞLA'nın Datça ilçesine 25 kilometre mesafedeki Mesudiye Mahallesi Hayıtbükü mevkii Gabaklar Koyu'nda bulunan erkek cesedinin Suriye uyruklu Filistin pasaportlu kaçak göçmen Mohammad Sulaıman'a (29) ait olduğu saptandı. Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sulaıman'ı Adapazarı'ndan gelen amcası Yahya Sulaıman teşhis etti.

Amca Yahya Sulaıman, Mohammad Sulaıman ile 4 arkadaşının 15 gün önce Bozburun'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na gittiğini anlatarak grubun Yunan askerlerince geri itildiğini, içlerinden birinin suda boğulduğunu, yeğeninin ise kayıp olduğunu ileri sürdü.

DNA testi kimliğini belirleyecek

Cesedin kesin kimlik tespiti için amca Yahya Sulıaman'dan alınan DNA örnekleri ile yeğenin DNA örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumunda karşılaştırılacak.

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