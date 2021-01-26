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ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Zor durumdaki Fransa'ya IMF'den uyarı geldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisi ekonomilere yansırken; Uluslararası Para Fonundan (IMF) Fransa için parasal sıkılaştırma uyarısı geldi. Bu çağrı sonrası ülkede eleştiri okları Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yöneldi.

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Uluslararası Para Fonu (IMF), Fransa'ya ülke ekonomisi konusunda uyarılarda bulundu.

IMF Avrupa Ofisi Direktörü Jeffrey Franks, "Fransa'da borçlanma yüksek. İnandırıcı bir orta vadeli bütçe sıkılaştırma planı geliştirme ve onaylama zamanının geldiğine inanıyoruz" dedi.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, "Raporu not ettik" derken; IMF Direktörü'nün önerisi ülkede tepkiyle karşılandı.

Fransız ekonomist Thomas Porcher, Twitter paylaşımında Yunanistan'daki duruma işaret ederek, "İki yıl sonra ekonomi paramparça olduğunda IMF'nin baş ekonomistinin bize, 'Lanet olsun, teşhis hatası yaptık' şeklinde ifadesinin parçası olacağız" ifadelerini kullandı.

Bu hataların Yunan toplumu için sonuçları olduğunu dile getiren Porcher, Fransa'da ise işsizliğin yüzde 190 artacağını, hane başına gelirin yüzde 30 düşeceğini, bunlara bağlı olarak da intihar oranının yüzde 44, bebek ölüm oranının yüzde 42 yükseleceğini söyledi.

Borçlanma konusunda yüzde 36'lık artış yaşanabileceğini belirten Fransız ekonomist, söz konusu manzara için, "En kötü şey olur" dedi.

Yunanistan, 8 yıl süren kurtarma programının 20 Ağustos 2018'de sona ermesine rağmen kamu borçlarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranında yüksek ülkeler arasında yer almaya devam ediyor. 

"Macron ekonomiyi iflasa sürükledi"

Köşe yazarı Alexis Poulin de "Macron, koronavirüs borcunu yarattı ve ekonomiyi iflasa sürükledi. Şimdi IMF, bize Yunan cehennemini yaşatmak ve refahın ortadan kalkmasını hızlandırmak için gerekli yapısal reformları empoze etmek istiyor. Fransızlar kabul ederse yok olurlar" şeklinde konuştu.

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