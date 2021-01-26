Hulk için Beşiktaş ve Başakşehir arasında transfer yarışı

Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın transfer adına gündemlerinde yer aldığını belirttikleri Brezilyalı yıldız Hulk için Başakşehir'in de devrede olduğu aktarılırken; oyuncunun transferi adına Brezilya'dan da güçlü bir rakip olarak Flamengo temaslara başladı. Hulk'un yeni adresinin resmi transferin biteceği 1 Şubat tarihine kadar netleşmesi bekleniyor.

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Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan ve sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş, bu doğrultuda forvet hattına bir transfer yapmak adına çalışmalarını sürdürürken; Asbaşkan Emre Kocadağ ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, Brezilyalı yıldız Hulk ile ilgilendiklerini dile getirmişlerdi. Brezilya basınına göre; Beşiktaş'ın istediği Hulk için son şampiyon Başakşehir de devrede...

Beşiktaş ve Başakşehir dışında MLS'ten bir takımdan, Porto'dan ve Arap yarımadasından talipleri olduğu aktarılan Hulk için ise ülkesinden Atletico Mineiro'nun ismi geçiyordu. Atletico Mineiro'nun oyuncuya teklifte bulunduğu belirtilirken; transferde güçlü bir rakip daha ortaya çıktı.

Brezilya'nın köklü ekiplerinden ve diğer ekiplere göre maddi anlamda daha iyi şartlar sunabilecek Flamengo'nun da oyuncunun transferi adına görüşmelere başladığı ama Atletico Mineiro'nun aksine henüz bir resmi teklif sunmadıkları aktarıldı.

Çin'de formasını giydiği Shanghai SIPG'den ayrılan ve şu anda serbest oyuncu konumunda olan Hulk'un hafta sonuna kadar karar vereceği belirtiliyor. (Fanatik)