Meteoroloji uyarmıştı kar İstanbul’un kapısına dayandı

Meteoroloji’nin günler öncesinde uyarıda bulunduğu kar yağışı, Edirne’de gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ise yollar karla kaplanırken karın kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin günler öncesinden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için uyarıda bulunduğu yoğun kar yağışı, serhad şehri Edirne’de gece saatlerinden itibaren başladı. Akşam saatlerinde yağmurun etkili olduğu kentte, sağanak yağış yerini kara bıraktı. Gece saatlerinde etkisini arttıran kar nedeniyle, kent kısa sürede beyaza büründü. Trafik ekipleri ise ana arterlerde trafik akışının güvenli akmasını sağlamak için önlem aldı.

Karayolları ve Belediye ekipleri tuzlama ve küreme çalışmaları için de araçlarını hazır tutuyor. Yağışların yoğunluğunun 20 - 40 cm olarak gerçekleşmesi beklenen kentte, Meteoroloji başta buzlanma ve don olaylarına karşı da vatandaşları uyardı. Açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar ve tipi şekilde yağışa karşı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Malkara'da kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı

Özellikle Malkara ilçesinin kuzeyi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun şekilde etkisini göstermeye başladı. Yollar beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı ise 5 santimetreyi buldu.

Tekirdağ - Malkara ve Keşan yolunda hazır kıta bulunan karayolları ekipleri, kar küreme çalışmaları yapıyor. İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor.

Yol kenarında servis bekleyen bir işçi, kar yağışının sevindirici olduğunu ve özlemle bekledikleri kar yağışına kavuştuklarını belirtti.