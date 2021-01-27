Galatasaray, Diagne'yi West Bromwich Albion'a kiraladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Mbaye Diagne'yi kiralama konusunda Galatasaray ile anlaştı.

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Kadrosunu Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru ile güçlendiren Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a transferi için kulüpler arasında anlaşmanın sağlandığı belirtildi. İngiliz basınında yer alan habere göre; kulüp şu anda Diagne'nin İngiltere'ye uçuş yapabilmesi için düzenlemeler yapıyor.

Galatasaray'da bu sezon 18 maça çıkan Senegalli futbolcu 11 gol attı. Diagne, 13 milyon euro karşılığında Kasımpaşa'dan transfer edilmişti.

Şampiyonluk yaşadı

2018 - 2019 sezonu ortasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a katılan Mbaye Diagne, sarı kırmızılılar ile Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandı. Diagne aynı sezonu 31 golle gol kralı olarak tamamladı.

29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Club Brugge'e kiralandı. Sezon başında tekrar Galatasaray'a dönen Diagne, Süper Lig'in ilk yarısında takımının en golcü ismi konumunda.

Sarı-kırmızılı forma ile toplam 39 maça çıkan Senegalli 22 gol attı ve 2 asist yaptı.