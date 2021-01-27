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Almanya'da mutasyon virüs endişesi: Hastane vakalar üzerine karantinaya alındı

ALMANYA'da ikinci kez bir hastane toplu karantina altına alındı. Bayreuth Hastanesi'nde, yeni tip koronavirüsün mustasyonlu hali olan ve daha hızlı yayılan B117 virüsü tespiti üzerine karantina uygulandı.

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Bavyera eyaletinden yapılan açıklamada, hastanede bulunan 11 kişide B117 virüsüne rastlanılması nedeniyle hasta kabulünün durdurulduğu ve karantina uygulandığı ifade edildi. Açıklamada, hastanede görevli 3 binden fazla çalışana yapılan Covid-19 testinde 99 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Haklarında karantina kararı alınan sağlık personelinin toplu taşıma araçlarını kullanmadan sadece kendi araçlarıyla ev ve hastane arasında seyahat etmelerine izin verildiği kaydedildi.

Tedavileri tamamlanan hastaların ise iki kez üst üste negatif sonuç almaları halinde taburcu edilmelerine izin veriliyor.

Berlin’deki Vivantes Humboldt Hastanesi de 23 Ocak'ta B117 virüsü nedeniyle karantinaya alınmıştı.

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