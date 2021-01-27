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Kamyon üreticisi MAN, 3 bin 500 çalışanı işten çıkaracak

Alman otomobil üreticisi Volkswagen AG'ye ait kamyon üreticisi MAN, Almanya'da 2022'nin sonuna kadar 3 bin 500 çalışanının işine son verecek.

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MAN tarafından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun şirketin sürdürebilir olarak yeniden yapılanması için İş Konseyi ve IG Metall sendikasıyla işten çıkarmalar dahil kilit konular konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Anlaşmaya göre, 2022'nin sonunda, Almanya'da sosyal haklar mümkün olduğunca korunarak 3 bin 500 kişinin işine son verilecek.

Bazı fabrikalar kapatılacak
Açıklamada, üretiminin yeniden yapılandırılması kapsamında bazı fabrikaların kapatılacağına işaret edilerek, bu kapsamda Avusturya'nın Steyr kentindeki fabrikanın yanı sıra Almanya'daki Plauen fabrikasının da tartışmaya açık olduğu vurgulandı.

1,7 milyar Euro tasarruf yapacaklar
Yeniden yapılanmanın, şirketin faaliyet bilançosuna 1,7 milyar euro olumlu katkı yapmasının beklendiği açıklamada yer aldı. Avrupa Birliği'nin iklimi korumaya yönelik yeni düzenlemelerinin baskısı altında kalan MAN, daha önce Almanya ve Avusturya başta olmak üzere dünya çapındaki 36 bin olan iş gücünü 9 bin 500 azaltmayı planlıyordu.

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