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Elazığ'da ekipler seferber olmuştu! 3 yaşındaki çocuk bakın nerede bulundu

ELAZIĞ'da dün gece saatlerinde kaybolan Ömer Asaf Uçar (3), yaklaşık 2 saat sonra jandarma tarafından soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulunarak ailesine teslim edildi.

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Yazıkonak beldesinde yaşayan Ömer Asaf Uçar'ın dün gece saatlerinde kaybolduğu ihbarı üzerine, jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda Ömer Asaf, evine 2 kilometre mesafede, soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulundu. Hastaneye götürülen çocuk yapılan sağlık kontrolünün ardından, ailesine teslim edildi. Çocuklarına kavuşan aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti. 

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