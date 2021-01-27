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Yağızkan Dikmen kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi ekranlarda fırtınalar estirirken dizinin oyuncu kadrosu da yakından takip ediliyor. Özellikle dizideki Bayhoca merak konusu oldu. Peki kimdir Bayhoca, neden öldü tarihteki Bayhoca'nın hikayesi nasıldı?

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Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey’in ölümünden sonra Savcı ve Osman Bey arasında beylik mücadelesi kıran kırana geçti. Kayı Beyleri, Kayının yeni beyini Osman Bey olarak teyit etti. Beylik makamını kaybeden Savcı Bey’in Bayhoca ve Süleyman Bey adında iki oğlu bulunmakta. Peki Savcı Bey’in oğlu Bayhoca’yı kim oynuyor? Kuruluş Osman Savcı Bey’in oğlu kim?

Yağızkan Dikmen kimdir?
Yağızkan Dikmen 3 Ocak 1988 İstanbul doğumludur. 26 yaşında olan oyuncu kova burcudur. 1.76 boyunda 70 kilo ağırlığında olan Yağızkan Dikmen Haliç Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Son dönemlerde rol almış olduğu dizilerde başarı göstererek seyircilerin beğenisini kazanan yakışıklı ve genç oyuncu Survivor'da yarışan Yiğit'in kardeşidir.

Yağızkan Dikmen; Cinayet, Asla Vazgeçmem ve Ağır Roman Yeni Dünya adlı dizilerde rol almıştır.  Ayrıca Güzel Günler Göreceğiz adlı sinema filminde rol alan Yağızkan Dikmen 2007 yılında O ve  2011 yılında Zamansız adlı kısa filmde de oynamıştır. Bunun yanı sıra Aykırı İkili ve Shakespeare'ın Cadıları adlı tiyatro oyunlarında da yer alan genç oyuncu gelecek vaat eden oyuncular arasında gösteriliyor.

Bayhoca kimdir? Savcı Bey’in oğlu Bayhoca tarihte kimdir?
Bayhoca (1268 – 1284, Hamzabey). Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Saru Batu Savcı Bey’in iki oğlundan birincisidir . Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin yeğenidir. Ermenibeli savaşı (1284) esnasında vefat etmiştir.

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