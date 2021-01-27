Sevilay Yılman'dan Özlem Gürses'e 'Gülnaz Şırınga' tepkisi: Sazan

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, parodi bir haberi gerçekmiş gibi aktaran gazeteci Özlem Gürses ile ilgili "Önce Özlem Gürses’in bir sosyal deney filan yaptığını sandım. Yanılmışım. Meğer sazan Özlem Gürses’in ta kendisiymiş" ifadelerini kulandı.

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Özlem Gürses'in Halk TV'de yaptığı programda yaptığı hata konuşulmaya devam ederken Habertürk yazarı Sevilay Yılman da bu konuda yazı kaleme aldı. Gürses'e 'sazan' diyen Yılman, "Gülendam enjektör” rezaleti sadece Özlem Gürses’in değil bu mesleğin utancıdır!" görüşünü dile getirdi.

İşte Sevilay Yılman'ın o yazısı:

"Sosyal deney filan yaptığını sandım"

Twitter’da dolaşırken rast geldim “Gülnaz Şırınga” muhabbetine. Ve samimiyetle söylüyorum…

Önce Özlem Gürses’in bir sosyal deney filan yaptığını sandım. Dedim; “Herhalde asparagas haberi izleyicisiyle paylaşıyor ve kimlerin sazan, süzme salak olduğunu ölçümlemeye filan çalışıyor…”

Yanılmışım. Meğer sazan Özlem Gürses’in ta kendisiymiş.

"Aslında ağlamam lazımdı"

İzleyip izleyip videoyu güldüm tabii herkes gibi ama… Aslında ağlamam lazımdı. Hem de böğüre böğüre…

Çünkü muhalif kesimlerin özellikle de CHP cenahının en çok izlediği televizyon kanallarından biri olan Halk TV ekranından parodi bir haberi izleyiciyle ciddi ciddi paylaşan bu kişi de kendisine maalesef "gazeteciyim” diyor. Asıl acı olan şey ne biliyor musunuz değerli okurlarım...

Darp edilen hemşirenin soyadının; “şırınga” şeklinde yazılmasından bile söz konusu haberin mizahi bir haber dahi olduğunu algılayamayan bu insanın hemen her gün bir ekranda boy gösterip; "Kanaat önderi, siyaset erbabı" edası ile ahkam kesmesi...