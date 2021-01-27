Son dakika esnafa kira desteği ödemesi bugün ödeniyor! Bakan Pekcan duyurdu
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son dakika yaptığı açıklama ile esnafa kira desteği ödemelerinin bugün ödenmeye başladığını duyurdu.Abone ol
Bakan Ruhsar Pekcan "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak’ta ödemeye başlamıştık. Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır. Hayırlı olsun." dedi.
Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:
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