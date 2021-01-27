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Nevşehir'de bağ evinde korkunç olay! Oyunun sonu kötü bitti

İhlas Haber Ajansı

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde 52 yaşındaki M.T. elindeki tabancanın ateş alması soncu arkadaşı 51 yaşındaki Mehmet Turgut Tuğ'u kalbinden vurarak, ölümüne neden oldu.

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Olay, gece saatlerinde Avanos ilçesi Ambar Deresi mevkiindeki bağ evinde meydana geldi. M.T., evde arkadaşı evli ve 2 çocuk babası Mehmet Turgut Tağ ile sohbet etmeye başladı. M.T., iddiaya göre içinde mermi olmadığını düşündüğü tabancası ile oynadığı sırada tetiğe bastı. Tabancadan çıkan kurşun Mehmet Turgut Tuğ'un kalbine isabet etti. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tuğ'un öldüğü belirlendi. Tuğ'un cesedi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.T. ise gözaltına alındı.

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