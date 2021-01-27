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Kamerun'da trafik kazasında korkunç bilanço: 53 kişi öldü

KAMERUN'da tam anlamıyla felaket vuku buldu. Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı. Kaza sonrası alevlerin yükseldiği faciada 53 kişi hayatını kaybetti.

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Kamerun'un Dschang kasabasının yakınlarındaki Falaise mevkisinde, yaklaşık 70 yolcu taşıyan otobüs ile bir kamyon çarpıştı.

Araçlar alev aldı
Çarpışmanın etkisiyle araçların alev aldığı kazada, ilk belirlemelere göre, 53 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

Yetkililer, ölü sayısının daha da artabileceğini ifade etti.

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