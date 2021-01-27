Antalya'da çalınan 300 bin TL'ye üzülmedi! Sadece onu geri istiyor

Olay, 25 Aralık 2020 Cuma günü sabah 05.20 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kemerağzı Mahallesi'ndeki lüks bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sene önce dünyaevine giren Nurten (38) ve Şükrü Taşar (32) çifti, tatillerini geçirmek için Kemerağzı'nda 3 milyon değerinde lüks bir villa yaptırdı.