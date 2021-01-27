Antalya'da çalınan 300 bin TL'ye üzülmedi! Sadece onu geri istiyor
ANTALYA'da lüks villaya giren hırsızlar, yeni evli çiftin 300 bin TL dğeerindeki altınlarını çaldılar. Taşar çifti çalınan altınları üzülmeyip, hırsızlardan sadece bir şeyi geri istedi.
Olay, 25 Aralık 2020 Cuma günü sabah 05.20 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kemerağzı Mahallesi'ndeki lüks bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sene önce dünyaevine giren Nurten (38) ve Şükrü Taşar (32) çifti, tatillerini geçirmek için Kemerağzı'nda 3 milyon değerinde lüks bir villa yaptırdı.
Çift bir gece evin salonundaki koltukta uyurken kimliği belirsiz 2 kişi önce villanın güvenlik kameralarına ait kabloları kesti, ardından pencereden içeriye girdi. Bu sırada sese uyanan Nurten Taşar, eşini uyandırdı.
Kovalamaca yaşandı: Gözünü açınca hırsızla göz göze gelen Şükrü Taşar ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Taşar’dan kaçan hırsızlık şüphelisi, içerisinde yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyalarının bulunduğu çantayı alarak diğer şüpheli ile birlikte kaçtı.
Güvenlik kameralarına yansıdı: Olayın şokunu atlatamayan çift, polisi arayarak şikayetçi oldu. İhbarın ardından polis ekipleri, eve gelişleri güvenlik kameralarına yansıyan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çift ise yaşadıkları evden taşınıp yakınlarının yanına yerleşti.