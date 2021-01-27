Mesut Özil, Galatasaray derbisinde forma giyecek mi? Burak Yılmaz ve Milli Takım yanıtı bomba

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli kulübe 3,5 yıllığına imza attı. Mesut Özil, 'Galatasaray maçında sahada olacak mısın' sorusunu ''İnşallah hazır olduğum en kısa zamanda takımda yer almak istiyorum.'' şeklinde yanıtladı. Mesut Özil, ayrıca Burak Yılmaz ve Milli Takım sorularına da cevap verdi.

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Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal takımından renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil’in imza töreni bugün Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Transferi uzun süre Türkiye ve dünya gündemini meşgul eden 32 yaşındaki yıldızın imza töreni saat başladı. Mesut Özil'in imza törenini 116 basın kuruluşu takip etti. Yurt dışından 13 medya kuruluşu imza törenini yerinde takip ediyor. Mesut Özil, törende 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

- Hepinize hoş geldiniz diyorum. Şu an fiziken taraftarlarımızla birlikte olamasak da taraftarlarımız desteklerini gösterdi. Mesut'un da aramıza katılmasıyla birlikte umarım nice güzel şampiyonluklarımız olacak. Bugün ben ve kaptanımız Emre Belözoğlu biraz konuşacağız. Kendisi sportif direktörümüz oldu ama ona hâlâ 'kaptanımız' diyoruz. Kulübümüz için tarihi günlerden bir tanesi daha. Bu törene katılmak için yurt içi ve yurt dışından birçok basın kuruluşundan talep aldık. Bu sürecin başından beri en güzel şekilde haberler yapıldığı için basın mensuplarına teşekkür ediyorum.

- Biz bu hikayenin başlangıç tarihi olarak Mesut'un evlilik gününü alıyoruz. Henüz tanışmadığımız için Mesut beni düğününe çağırmamıştı. Fitili ateşleyen Acun Ilıcalı'nın o gün 'İnşallah vatan hasretin çok yakında sona erer" demesi oldu. Bu kıvılcımın büyümesi de sadece 20 gün sonra WinWin kampanyasında başladı. Meğer bizim için o gece yeni bir başlangıcın tarihiydi. Mesut sık sık Fenerbahçe ile ilgili sevgisini dile getirdi. Biz bu hikayenin başlangıç tarihi olarak Mesut'un düğün gününü alıyoruz. 7 Haziran 2019. Tanışmadığımız için beni çağırmamıştı. O gün dünya evine girdiler. Tanışmadığımız için beni çağırmamıştın gerçi. u hikayenin pek çok kahramanı oldu. Sevgili Acun Ilıcalı'nın çok önemli bir maddi ve manevi desteği oldu. Kendisi bugün aramızda değil. Kendisine teşekkür ediyorum.

Mesut Özil'e formasını iki minik Fenerbahçe taraftarı getirdi.

- Bir yaz günü Acun ile konuşuyorduk. Bir yaz günü Acun bana 'Başkan Mesut'un sözleşmesi gelecek yaz bitiyor. Onu Fenerbahçe'ye kazandıralım, ben bu konuya sıcağım' dedi. Ben de "Maddi şartları nasıl karşılayacağız?" dedim. Ocak ayında da bir ihtimal olabilir demiştim. 'Ben birkaç ay sonra yeni yatırımımı açıklayacağım ve bunu dünyaya yaymak istiyorum, bu hedefi yakalamamda Mesut'un da büyük katkısı olacak diye düşünüyorum.' dedi. Acun, 'Mesut, Arsenal ile sözleşme imzalamayacak Fenerbahçe'ye kazandıralım' dedi. Ayrıca 'Birkaç ay sonra EXXEN'i açıklayıp dünyaya yayılmak istiyorum bu yolda Mesut'un katkısı olacağına inanıyorum' dedi. Ben de 'Keşke Ocak ayında gelse.' dedim. Kasım ayında işler somutlaşmaya başladı. Acun, 'Mesut sadece futbolcu değil, müthiş bir ticari potansiyeli var' dedi. Exxen diye bir platform kurmak ve bunu dünyaya tanıtmak istediğini söyledi. Bu aslında bir fikirden gerçeğe dönmek üzere olan sürecin başlangıcıydı.

Ali Koç: Mesut Özil, 67 numaralı formayı istedi. Samatta'nın izniyle 10 numara yazın Mesut'a geçecek. Bu arada 67 de benim doğum tarihim. Mesut Özil'in oynadığı takımlarda hep OZIL yazardı. İlk kez bir formasında İ harfi olacak ÖZİL yazacak.

''İş burada başka bir boyuta geldi''

- 8 Aralık'ta Londra'ya gittik. Londra'da Arsene Wenger ile görüştüm, 'Bugün Mesut nasıl? Sakatlığı var mı, fit mi? Bize gelirse tepeden bakar mı?' diye sordum. Sonra Erol Hoca, Wenger ile telefonda görüştü ve sorularını sordu. Kasım ayında Erkut ile görüştük. Mesut'un menajeri, kardeşi, arkadaşı, her şeyi. Bu konuşmanın devamında bu transferin çok olası olduğuna inandım. Bu görüşmede Erkut dedi ki 'Mesut bir gün Fenerbahçe'de oynamak istiyor. Bunu da 35-36 yaşında yapmak istemiyor. Ardından yine Londra'da bir dostumuzun evinde Mesut ile tanıştık. O görüşmede Mesut, Fenerbahçe'de oynama hayalinden bahsetti. Ve maddi konuları sorun etmeyeceğini söyledi. İş burada başka bir boyuta geldi.

''Mesut için bugün balayı bitiyor''

- Düne kadar gerçekleşmesi rüya olarak görünen bir transferi daha Fenerbahçe gerçekleştirdi. Dünya futbolunun son 10 yılına damga vurmuş futbolcusu olan Mesut Özil, Fenerbahçe'sine kavuştu. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye bağlılığını bilmeyenler gelmez, gelemez dediler. Biz bir gün Mesut'un buraya geleceğini biliyorduk. Bu konuda titizlikle çalıştık ve gerçekten iyi bir iş ortaya çıkardık. Bu transferin gerçekleşmesinde Acun Ilıcalı'nın büyük emeği olmuştur. Kendisine, menajer Erkut'a, sportif direktörümüze, hocamıza teşekkür ediyorum. Mesut için bugün balayı bitiyor. Adaptasyon sürecini hızla atlatacağına inanıyorum. Futbolun takım oyunu olduğunu bilen gerçek bir profesyonel. Kısa sürede arkadaşlarıyla uyum sağlayacağını biliyorum.

''Fener Ol' kampanyamızın adını 'Mesut Ol' olarak değiştirdik''

- Mesut'un transferi için özel bir kampanya başlatmadık. 'Fener Ol' kampanyamızın adını 'Mesut Ol' olarak değiştirdik. Bu çağrımıza yanıt veren taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yanılmıyorsam çeyrek milyona yaklaştı SMS. Kampanyamıza verdikleri büyük destekten dolayı taraftarlarımıza büyük bir teşekkür ediyorum.

''Mesut için gelemez dediler ama biz bu rüyanın er ya da geç gerçekleşeceğini biliyorduk''

- Dünyanın çeşitli coğrafyalarından insanın kalplerine dokundu ve Mesut'u küresel bir markaya dönüştürdü. Benim Mesut'un en sevdiğim özelliği de çocuklarla iletişimi. Çocuklara rol model olmasını önemli buluyorum. Bu şekilde yeni nesillerin Fenerbahçeli olmasında önemi olacağına inanıyorum. Mesut için gelemez dediler ama biz bu rüyanın er ya da geç gerçekleşeceğini biliyorduk. Biz gaza gelmeden, akıllıca, sabırla, adım adım çalıştık ve çok şükür bugünleri yaşıyoruz. Mesut Özil'in insanlık yönü de çok farklı. Attığı goller ve asistlerinin yanı sıra insanlık için de önemli duruşlar gösterdi. Kazandıklarına şükredip bunları insanlığa yararlı olmak için kullandı.

''Kupaları beraber kaldıracağız inşallah"

Emre Belözoğlu ise şu ifadeleri kullandı; - Başkanımızdan sonra konuşmak kolay olmuyor. Ben dersime o kadar iyi çalışmadım. Mesut, insani değerleri, mütevazı duruşu, samimice ülkesine bağlılığıyla bütün gençlere örnek olabilecek biri. Ne mutlu ki bu güzel insan Fenerbahçeli. Bizim çok iyi bir takımımız ve çok iyi bir hocamız var. Mesut'la birlikte çok daha güçleneceğimizi düşünüyorum. Tüm Türkiye, Mesut'u kucaklamak için sabırsızlanıyor. İyi ve kötü günde Mesut'la birlikte olacağız. Ailemize hoş geldin Mesut. Amine Gülşe hanıma da Mesut Özil'in transferinde bize sağladığı katkı için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok iyi bir takımımız var, Mesut'la beraber daha da güçleneceğiz. Kupaları beraber kaldıracağız inşallah.

Soru: Almanya Milli Takımı’na dönme durumun var mı?

Mesut Özil: Ben bir yola gitmişken asla geri dönmem, Almanya milli takımına başarılar diliyorum ama asla bir daha oynamam.



Emre, Baroni, Alex üçlüsünü izlemiştik. Şimdi de Gustavo, Ozan, Mesut üçlüsü olacak. Sizce hangi üçlü daha iyiydi?

- Çok zor bir soru sordun. Mesut çok iyi oyuncu ama biz de fena değildik. Ama bence şu anki üçlü daha önde. Mesut benden daha zeki oyuncu ama ben de fena değildim. Alex, benim gönlümde Fenerbahçe tarihinin görmüş olduğu en büyük futbolcu. Samimice söyleyeyim, çok pozitif duygularla şu anki görevime soyundum. Fenerbahçelileri mutlu etmek için uyanıyoruz. Şu anki orta saha üçlüsünü daha önde görüyorum. Mesut benden daha zeki bir futbolcu ama ben de fena değildim. Cesur yürek' olarak tek bir isim söyleyemem. Başarıdaki en büyük pay futbolculardır. Gustavo, Mert Hakan, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Altay Bayındır... say say bitmez.

Taraftar sorusu: Takım arkadaşlarınla ilk idmanda ilişkin nasıldı? Mesut Özil: Takım arkadaşlarım çok iyi. Türkçe nasıl deniyor?

Ali Koç: Çok sıcak ve samimi karşılamışlar.

''Fenerbahçe benim için bir hayaldi''

Mesut Özil şu açıklamalarda bulundu; - Herkesi selamlıyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Fenerbahçe benim için bir hayaldi. İnşallah takıma sahada yeteneğimle faydalı olacağım. İnşallah başarılı bir sezon geçireceğiz. Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'ye her zaman inanmışımdır. Eski dönemde Okocha'yı çok beğeniyordum. Aynı pozisyonda oynadığımız için Pelkas'ı beğeniyorum.

Burak Yılmaz yorumu

Soru: A Milli Takım seçme döneminde neler yaşadın? Burak Yılmaz'ın seninle ilgili açıklaması vardı. Duydun mu? Neler söylersin?

Mesut Özil: O zaman öyle karar vermiştim. Burak'a başarılar diliyorum. İnşallah orada kendisini ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eder..."Burak Yılmaz kardeşimize gelecek olursak, ona da başarılar diliyorum. İnşallah Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eder. Arda Turan çok iyi bir kardeşimiz. Çok yetenekli bir futbolcu. Ona da başarılar diliyorum. Hayırlısı olsun.

''Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayacağıma inanıyorum''

- Ben her zaman baskı altında oynadım, Fenerbahçe'de de baskı olacaktır. Çok büyük kulüplerde oynadım ama Fenerbahçe benim için farklı bir kulüp, çok sevdiğim bir kulüp. Elimden gelenin fazlasını yapacağım. Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayacağıma inanıyorum. Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynuyor ve bunu bu sezon en kısa şekilde yapacağız inşallah. Sabırsızlıkla takım arkadaşlarıma antrenmana çıkmayı bekliyorum. Bundesliga'ya geri dönmek gibi bir düşüncem yok. Biz futbolcular olarak Süper Lig'in yeterli olmayacağını biliyoruz. Şampiyon olup, Avrupa'da da Fenerbahçe'mizi en güzel şekilde temsil edeceğiz.

Mesut Özil, ''Seni kim Fenerbahçeli yaptı" diye MohikanOl uygulamasından gelen taraftar sorusuna: Siyah küçük kare "Beni Fenerbahçeli yapan kendimim. Küçükken maçları izlerken biri Galatasaraylı oluyor, diğeri Beşiktaşlı oluyor ama ben Fenerbahçeliydim. Hep Fenerbahçeliydim, öyle de kalacağım." şeklinde yanıt verdi.

Ali Koç'un cevap vermediği soru

İrfan Can Kahveci transferi sorulması üzerine Ali Koç: Sonraki soruya geçelim. Ali Koç, basın toplantısında İrfan Kahveci hakkında sorulan soruyu yanıtlamadı.

Alman medyasından gelen soru: Almanya'da doğan bir Türk olarak buraya gelmek sende evine gelmek hissi yarattı mı? Mesut: "Çok mutluyum. Duygusal olarak yüksek bir süreç geçiriyorum. Çocukluk hayalim bu. Hayırlısı olsun iki taraf için de."

“Mesut Özil gelmez'' diyen muhabir

Muhabir Cüneyt Kaşeler, soru sormak için izin istedi. Muhabir Cüneyt Kaşeler’in yıllar önce attığı “Mesut Özil gelmez. Gelirse ‘Ateşteyim, ‘Ateşteyim’ ile tweeti gösterildi. Cüneyt Kaşeler, soru sormadan önce şarkıyı söyledi. Sonrasında sorusunu sordu.

Derbide sahada olacak mı?

Galatasaray maçında sahada olacak mısın" sorusuna Mesut Özil: İnşallah hazır olduğum en kısa zamanda takımda yer almak istiyorum.

Ali Koç: Az da olsa o maçta oynamasını tabi hepimiz istiyoruz

Dünya yıldızları geliyor mu?

Ali Koç: Çok iyi bir futbolcuyu transfer ettik. Fenerbahçe eski günlerdeki gibi büyük yıldızları transfer etme potansiyelini gösterdi. Bu başka kapıları da açacaktır. Fakat futbol sektörü çok değişti. Kendi yıldızlarımızı üretmek, öz kaynaklarımıza dönmek zorundayız. Fakat dünya futboluna damga vurmuş bir oyuncuyu günün şartlarında buraya getirmek herkesin yapacağı bir iş değil.

Bedri Baykam: Önceki dönemlerden Fenerbahçe'de kimlerle oynamak isterdin. Hiç düşünüyor musun eksilere baktıkça...

Mesut Özil: Alex ve Emre abi kesinlikle...

Emre Belözoğlu: Ben de Mesut'la oynamak isterdim.

Yayıncı kuruluş ile yaşanan gerginlik

- Buraya gelme talebi oldu Yayıncı Kuruluşun. Akredite etmedik, almadık onları. Tavrımız nettir. Yayıncı kuruluş, önemsiyor ki burada olmamasına rağmen ajans bağlantısıyla gösteriyor. Demek ki bu kulübün bir değeri ve kıymeti var. Sorunlar giderilene kadar bu tutum devam edecektir, konuşularak çözülmeyecek sorun yoktur.

Soru: Futbolda keşkeleriniz ve ya iyikileriniz var mı?

Mesut Özil: Keşke bu imza daha erken olsaydı, iyi ki şimdi olmuş.

Ali Koç: Sahadaki zekanın nereden geldiğini şimdi anladınız değil mi?

''Top bana gelmeden opsiyonları düşünürüm''

- Daha önce stada gelip Fenerbahçe maçı izlemek istiyordum ama aktif futbolcu olduğum için bu gerçekleşmedi. Şimdi o sahada arkadaşlarımla beraber mücadele edeceğiz. Schalke idmanına Fenerbahçe formasıyla gittiğim efsanesi doğru değil. Bu hareket kulübüme saygısızlık olurdu. Doğduğum yerde arkadaşlarımla, abimle futbol oynardım. Top gelmeden önce bir sonraki hamlemi düşünürdüm. Profesyonel kariyerimde de aynı şekilde devam ediyor. Top bana gelmeden opsiyonları düşünürüm. Sahadaki futbolum düşünmekle geçiyor.

Soru: Schalke antrenmanına Fenerbahçe formasıyla gittiğin doğru mu?

Cevap: Eski kulübüme saygısızlık olurdu, öyle bir durum yoktu.

Dünyada 10 numaralar bitiyor mu bilmiyorum. Bütün dünyadaki takımları izlemediğim için bilmiyorum. Ama halen bazı takımlarda 10 numaralar var.