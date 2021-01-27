Selin Ciğerci kimdir eski hali nasıldı ne iş yapıyor?

Maskara reklamı yaptığı videosunda takipçilerini kandıran Selin Ciğerci olay oldu. Takipçilerinin tepkisini çeken Ciğerci'nin söz konusu videosu çok sayıda izlendi. Peki Selin Ciğerci kimdir, eski hali nasıldı, kaç yaşında?

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Instagram hesabından maskara reklamı yapan Selin Ciğerci'nin,kirpiğine rimel sürüp ardından videoyu kesip takma kirpik taktıktan sonra "Aynı takma kirpik gibi oldu" diyerek reklamını yaptığı maskaraya övgüler dizmesi dikkat çekti. Ciğerci'nin bu sözleri eleştiri oklarının hedefi oldu. Ciğerci'ye tepki gösteren takipçileri bu durum karşısında şaşkınlıklarını koruyamadı. Ciğerci, sosyal medya en çok konuşulan magazin haberleri arasına girdi ve yayınladığı video çok sayıda izlendi.

Selin Ciğerci Kimdir?

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan’ adıyla ünlenmişti. Yıllar önce geçirdiği ameliyatın ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirten Selin Ciğerci, DJ'lik yaparak hayatını sürdürmektedir.

Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout'a katıldı. Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti. Son olarak Gökhan Çıra ile birlikte olan Selin Ciğerci evlilik arefesindeyken ayrılık kararı aldı.