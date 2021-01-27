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Balıkesir merkezli 58 ilde DEAŞ operasyonu: 126 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı

BALIKESİR merkezli 58 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 148 şüpheliden 126'sı yakalandı.

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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığınca ortaklaşa düzenlenen operasyonda, DEAŞ Terör Örgütü ile irtibatlı olduğu ve örgüte finans sağladığı değerlendirilen 148 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli 58 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 126 şüpheli yakalandı.

Para trafiğini gösteren ajanda                                                                                        Yakalanan zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, silah, para ve para trafiğini gösteren ajanda ile dekontlar ele geçirildi. Ekipler kalan 22 şüphelinin yakalama çalışmasını sürdürüyor.

Ekiplerin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda evlerden birine giriş anları böyle görüntülendi.

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