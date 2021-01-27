Son dakika! İngiltere'e korona aşısı üreten AstraZeneca fabrikasına bomba imha polisleri çağrıldı
İNGİLTERE'de AstraZeneca'nın koronavirüs aşılarının üretildiği fabrikada patlayıcı alarmı! Patlayıcı uzmanları fabrikaya çağrıldı...Abone ol
Tüm dünya koronavirüs belasını yenmek için üretilen aşılara bel bağlamışken İngiltere'den korkutan haber geldi. Patlayıcı Uzmanları, AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretildiği İngiltere'deki fabrikaya çağrıldı.
Birleşik Krallık'a bağlı Galler bölgesinde AstraZeneca Koronavirüs aşılarının üretiminin yapıldığı tesiste bir paketin içinde patlayıcı olduğu şüphesiyle olay yerine uzmanlar çağırıldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre üretim tesisi büyük oranda boşaltılarak, Wrexham Sanayi Bölgesi'nde patlayıcı imha ekiplerinin çalışmalarına başladığı ifade edildi.