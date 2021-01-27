Erdoğan'dan sert sözler: 'makarnacı', 'kömürcü', 'göbeğini kaşıyan adam' dediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afedersiniz 'Stokholm sendromu' diyerek milleti aşağıladılar. Anadolu insanına 'makarnacı', 'kömürcü', 'göbeğini kaşıyan adam' dediler." diye konuştu.

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AK Parti 7. Olağan Erzincan, Erzurum il kongrelerine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir" sözleri sonrası, "2023 seçimleri CHP'nin rövanşist siyasetinin tasfiye edildiği bir dönem olacaktır" görüşünü dile getirdi.

Siyasetteki 'militan' tartışmasına değinen Erdoğan, "Bugün devletin valisine kaymakamına askerine ahlaksızca 'militan' iftirası atıyor. Bunun adı siyaset değil siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir." ifadelerini kullandı.

"18 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamından alnımızın akıyla çıktık"

18 yıllık iktidarlık dönemlerinde vesayet güçlerinden devlet içinde çöreklenmiş çetelere kadar farklı odakların tehdidine maruz kaldıklarını söyleyen Erdoğan, "Kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklamaya çalıştık. İnsanlarımız devletin her kademesinde dertleriyle ilgilenen bir kadroyla karşılaştı" diye konuştu.

Gece gündüz çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Yeri geldi bölücü terör örgütünü açtıkları çukurlara gömdük. 18 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamından alnımızın akıyla çıktık. AK Parti'nin eşsiz başarısının sırrını öğrenmek istemeyenler aynaya bakıp kusuru kendilerinde aramak yerine hep başka yerlere baktılar" dedi.

'Stokholm sendromu'

Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti: Milletle gönül bağı kurmak yerine afedersiniz 'Stokholm sendromu' diyerek milleti aşağıladılar. Anadolu insanına 'makarnacı', 'kömürcü', 'göbeğini kaşıyan adam' dediler. 'Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi?' serzenişiyle içlerindeki kini ortalığa saçtılar. CHP Genel Başkanı'nın yaptığı gibi toplumumuzun farklı kesimlerini tehdit etmeye başladılar.

Bugün devletin valisine kaymakamına askerine ahlaksızca 'militan' iftirası atıyor. Bunun adı siyaset değil siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir.

CHP Genel Başkanı akla hayale gelmedik iftiralarla AK Parti'ye saldırmaktadır. Bizzat eski cumhurbaşkanı adaylarının ifadesiyle CHP bugün yalan ve iftira üretim merkezi haline dönmüş durumdadır. CHP siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir. 2023 seçimleri CHP'nin rövanşist siyasetinin tasfiye edildiği bir dönem olacaktır.

'Muhalefeti kendi Bizans oyunlarıyla baş başa bırakacak, asıl gündemimize odaklanacağız'

Her karışında bir yiğit yatan bu ülkeyi büyük bir tutkuyla seviyoruz. Türkiye'den başka vatanımız yok. Bizim rehberimiz bu kutlu davayı elden ele taşıyan ilim, hikmet ve gönül erleridir" diyen Erdoğan, hiçbir zaman CHP'ye göre politika belirleyen bir parti olmadıklarını söyledi. Devamlı kendileriyle, kendi projeleriyle yarıştıklarını vurgulayan Erdoğan, bu konudaki sözlerini şöyle noktaladı: Türk siyasetini esir alan vizyonsuzluğa rağmen her gün bu ülke için hayalleri gerçekleştirmeye gayret ettik. Ülkemizi, bölgemizi ve dünyayı daha güvenli, daha müreffeh hale nasıl getirebiliriz, ona bakacağız. Muhalefeti kendi Bizans oyunlarıyla baş başa bırakacak, asıl gündemimize odaklanacağız. Varsın onlar ahlaksız siyaseti yaparak oyalansınlar, biz enerjimizi kendi çalışmalarımızı daha ileriye taşımak için kullanacağız.