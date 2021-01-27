Memurlar kapısına dayandı! Sol Yanım'ın yıldızı Defne Samyeli hayatının şokunu yaşadı
Star TV'nin iddialı dizisi Sol Yanım'da rol alan Defne Samyeli eve gelen haciz memurlarıyla şok oldu.
Star TV'de 26 Kasım'da ilk bölümü yayınlanan Sol Yanım dizisiyle ekranlara dönüş yapan 48 yaşındaki Defne Samyeli hayatının şokunu yaşadı. Samyeli'nin başı şu sıralarda haciz memurlarıyla derde girdi.
İş insanı Yusuf Araz, 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla oyuncu ve sunucu Defne Samyeli’yi icraya vererek haciz işlemleri başlattı.
Haciz memurları, Samyeli’nin oturduğu Kemerburgaz’daki Pasifik Konakları’na giderek, Araz’ın borcuna karşılık evdeki eşyaların bir kısmını haczetti.
Araz, kiracısı Defne Samyeli’nin 2019’un mart ayından itibaren kirasını ödemediğini öne sürerek haciz işlemleri başlatılması için İcra Müdürlüğü’ne başvurdu.