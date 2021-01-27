Analdan korona numunesi başladı: Hemşire çubuğu değiştirmeyi unutuyor

ÇİN'de koronavirüste anal numune alınmaya başlanması sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar bu uygulamayı aşırı müdahaleci buldu.

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Koronavirüs pandemisinde Mart 2020'den beri 100'ün üzerinde seyreden en yüksek vaka sayısıyla karşılaşan Çin'de, bulaşma riski en yüksek olanlardan anal numune alınmaya başlandı. Çin devlet televizyonu CCTV, koronavirüs testinde burun ve boğazdan numune alınması ve taşınmasında kullanılan pamuklu çubukların bu kez anal numune almak için kullanıldığını duyurdu.



CCTV'nin haberine göre, geçen hafta başkent Pekin'in teyitli koronavirüs vakaları kaydedilen mahallelerinin sakinlerinden çubukla anal numune alındı. Karantina tesislerinde tutulanlar da aynı şekilde testten geçirildi. Sosyal medyada aşırı müdahaleci bulunarak tepki çeken uygulamayı, doktorlar, virüsün saptanmasında daha etkili olmasıyla gerekçelendirdi.







Anüste daha uzun süre kalıyor

CCTV'ye konuşan Pekin'deki You'an Hastanesi'nin üst düzey doktorlarından Li Tongzeng, anal numune alma yönetiminin, enfekte kişileri saptama oranını artırabileceğini, zira virüsün solunum yollarına kıyasla anüste daha uzun süre kaldığını söyledi.



"Zararı az, ama aşağılaması büyük"

Çin Twitter'ı Weibo'da ise kullanıcılar, şakayla karışık dehşete düşerek tepki verdi. Ülkeye girişlerde test yapılmasından ötürü, bir kullanıcı, "Çin'e daha önce dönüş yaptığım için şanslıymışım meğer" dedi. Bir başkası gülme emojisiyle "Zararı az, ama aşağılaması büyük" diye yazdı. Anal teste maruz kalanlar kara mizaha başvurdu. Anal teste maruz kalanlar kara mizaha başvurdu. Biri "Anal çubuk sokulan her seferinde arkasından boğaz çubuğu da geliyor, ama ben o kadar korkmuş oluyorum ki, hemşire çubuğu değiştirmeyi unutuyor" esprisini yaptı. CCTV'ye göreyse çok kullanışlı olmadığı için çubukla anal numune alma diğer yöntemler kadar yaygın kullanılmayacak.







En az 14 günlük karantina

Kışın en soğuk bölge olan kuzeyde yeni vakaların patlak vermesi üzerine bir dizi şehri giriş çıkışlara kapatıp nüfuslarına sıkı sokağa çıkma kısıtlaması getiren Çin, bazı köylerin nüfuslarını karantina tesislerine nakletti. Toplu teste de başvurulurken, bugüne dek genelde burun ve boğazdan numune alınması yoluna gidiliyordu. Çin'e uluslararası varışlarda da birden fazla negatif test sonucu şartı ve en az 14 günlük karantina uygulaması var.