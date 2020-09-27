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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ermenistan'ın saldırısına sert tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki göstererek, Alçak saldırıyı kınıyoruz.Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." dedi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Akar, Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

"İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan’a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir" ifadesini kullanan Akar, şunları kaydetti:

"Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir‬. Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan'ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz."

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