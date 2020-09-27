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D vitamini hangi besinlerde var koronavirüse iyi geliyormuş

Yapılan bir araştırmaya göre D vitamini koronavirüse karşı koruyormuş, vücudunun direnişi virüşe karşı koruyormuş. Bu gelişmenin ardından birçok vatandaş D vitamini hangi besinlerde var araştırması yapmaya başladı. İşte D vitamini olan yiyecekler...

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ABD'de Boston Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, D vitamininin korona virüsüyle mücadeledeki önemini ortaya koydu. Buna göre yeterli vitamin seviyesine sahip kişilerin hastalığa yakalanma oranı yüzde 52 azalıyor. Peki D vitamini hangi besinlerde var, hangi yiyeceklerde D vitamini bulunuyor. İşte merak edilenler...

D Vitamini Nelerde Bulunur?

D vitamini nelerde var sorusu pek çok cevaba sahip olmakla birlikte, kişinin kendi olanaklarına ve zevklerine göre seçim yapabileceği kadar da yaygındır. D vitamini içeren besinler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (1).

Yağlı balık
Ton balığı
Mantarlar
Süt
Portakal suyu
Yumurta sarısı
Tahıl
Sığır karaciğeri
Morina yağı

D vitamini olan yiyecekler bu şekilde listelenebilirken, güneş ışığı da D vitamini kaynakları arasında yer almaktadır.

E vitamini, tıpkı D vitamini gibi sık sık merak edilen besinlerden biridir ayrıca vücut için elzem vitaminlerden bir tanesidir. E vitamini kaynağı besinlerin hangileri olduğunu öğrenmek için "E Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?" yazımızı okuyabilirsiniz.

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