İBB burs başvurusu son gün ne zaman bitiyor?

2020 İBB burs başvuruları 15 Eylül'de başladı başladı ve 14 Ekim'e kadar devam edecek. 6 Şubat'a kadar devam edecek. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen 30 bin öğrenciye verilecek olan İBB bursları için gerekli belgeler neler, ve kaç para İBB bursu veriliyor?Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı İBB burs projesine yoğun başvuru ve talep var. 30 bin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisine ödenecek olan İBB bursu başvuruları 15 Eylül'de başladı ve 14 Ekim'e kadar devam edecek. Birçok üniversite öğrenci İBB bursundan yararlanmak ve başvuru yapmak için İBB burs başvurusu için gerekli belgeleri araştırıyor. İBB burs ödemesi yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olacak. İşte İBB bursu hakkında merak edilenler...
İBB burs başvurusu nasıl yapılır:
İBB bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/BasvuruGiris.aspx adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, Ad-Soyad, Anne veya Baba T.C kimlik numarası ve doğrulama kodunu girmeleri gerekir.
İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
İBB bursu ne kadar:
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla başlatılan projeyle; ihtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre sıralanacak 30 bin gence Eğitim Yardımı verilecek. Yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı geçtiğimiz yıl Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödendi.
İBB burs başvuru tarihleri:
İBB burs başvuruları 15 Eylül - 14 Ekim tarihleri arasında alınacak.
İBB bursu başvuru şartları:
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
Başvuru Yapamayacak Öğrenciler
Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
İstenilecek Belgeler
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
Bursluluk belgesi
Disiplin belgesi
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.
** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.
** Gelir beyanına AGİ/Fazla Mesai ve Prim ücretleri dahil edilmez, Bordro üstündeki net gelir baz alınır.
- Eğitim Yardımı başvuruları ve evrak yüklemeleri sadece web sayfası üzerinden yapılacaktır.
- Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda bilgilerinizde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
Değerlendirme Yöntemi
Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır. Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.
Toplam 30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.
Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.
Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.