Mustafa Canlı kimdir kaç yaşında Mustafa Canlı hayatı

Koronavirüs tedavisi gören Mustafa Canlı hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Yönetimi (İSTAÇ) Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın hayatı merak konusu oldu. Peki Mustafa Canlı kidmir, yaşı kaç?

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Mustafa Canlı kimdir? Koronavirüs tedavisi gören Mustafa Canlı hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Yönetimi (İSTAÇ) Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın vefatıyla siyasi isimlerden baş sağlığı mesajları paylaşıldı. Mustafa Canlı'nın hayatı vefat haberinin ardından gündeme geldi.

Bir dönem Gümüşhane Belediye Başkanlığı yapan Canlı, 2019'dan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürlü olarak görevini devam ettiriyordu. İşte, Mustafa Canlı'nın hayatı ve biyografisiyle ilgili bilgiler.



İBB İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İBB İSTAÇ genel müdürü ve MHP eski Gümüşhane milletvekili Mustafa Canlı, pek çok görevi üstlenmişti. Mustafa Canlı, 1999 - 2004 tarihlerinde Gümüşhanespor Kulüp Başkanlığı görevini de yapmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi’nden 25. dönem milletvekili olarak seçilmişti.

Mustafa Canlı kimdir: Mustafa Canlı 25 Mayıs 1962'de Gümüşhane'de doğdu. Baba adı Temel, anne adı Hava'dır. Elektrik Elektronik Mühendisi; KTÜ Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

1983 yılında Trabzon TEK Kuzeydoğu Anadolu İşletme Grup Müdürlüğünde Elektrik Mühendisi olarak kamu görevine başladı. 1989 yılında Gümüşhane TEK Teknik Müdür Yardımcılığı, 1995'te Çorum TEDAŞ Müessese Müdürlüğü görevlerine atandı. 1999 - 2004 tarihlerinde Gümüşhanespor Kulüp Başkanlığı yaptı. 1999, 2004 ve 2009 mahalli seçimlerinde Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi.

2015 yılında yapılan genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden 25. dönem milletvekili olarak seçildi. Orta düzeyde İngilizce bilen Canlı, evli ve 3 çocuk babasıdır.