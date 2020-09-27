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Samsun'da korkunç olay! Yataktan düşen 2 yaşındaki Talha öldü

SAMSUN'un Asarcık ilçesinde, doğuştan kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Talha Demirtaş (2), yataktan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Samsun'dan gelen son haber herkesi üzüntüye boğdu. Doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan 2 yaşındaki Talha Demirtaş, iddiaya göre, yataktan aniden düştü. Ailesi, baygın haldeki Talha'yı yerden alıp, Asarcık Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Talha'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük Talha'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından Talha Demirtaş'ın cenazesi, Aydın Mahallesi Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

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