Kadına şiddete karşı 5 bakanlık devrede! 81 ilin valiliklerine gönderildi!

TÜRKİYE’nin kanayan yarası olan kadına şiddete karşı 5 bakanlık devreye girdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı kadına yönelik şiddete karşı yol haritasını belirledi. El kitabı haline getirilen genelge 81 ile gönderildi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı kadına yönelik şiddete karşı harekete geçti. El kitabı haline getirilerek 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede özetle şu çarpıcı başlıklar yer aldı:

- Şiddetle mücadele alanında deneyimli, müdür, sosyal çalışmacı, psikolog, kolluk görevlisi, sağlık personeli gibi personelin, görev yerinin sık değişmesini önlemek için gerekli önlemler alınacak.

- Mağdura yönelik iş ve işlemler, kişilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri, fiziki koşullar olarak uygun ortamlarda, bu alanda eğitim almış, tercihen kadın personel tarafından gerçekleştirilecek.

- Şiddet uygulayanların geçmiş suç ve mükerrer şiddet kayıtları kolluk birimleri tarafından analiz edilecek. Vaka bazlı çalışılacak.

- Mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde, talebinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, geçici koruma altına almak da dahil olmak üzere, yaşama hakkının korunmasını sağlamak amacıyla gerekli işlemler yürütülecek.- Hürriyet'te yer alan habere göre, kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere "tabanca, yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancaları" taşıma-bulundurma izni verilmeyecek. Mevcut olan varsa tedbir kararı kaldırılıncaya kadar tabanca ve tüfekleri muhafaza altına alınacak.

- Koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması ve yerine getirilmesi aşamasında, şiddet mağduru ile şiddet uygulayan arasında uzlaşma ya da arabuluculuk önerilmeyecek.

- Firar ya da tahliye durumlarında, şiddet mağdurlarına yönelik koruyucu-önleyici tedbirler, kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak ivedilikle alınacak.

- Asayiş alanında görev yapan kolluk görevlilerine eğitim verilecek.