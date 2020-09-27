Trabzon'da doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem kenti terk et

TRABZON'da babası vefat eden bir kişi telefonla aradığı aile hekimi Yılmaz Babutçu'yu, 'Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Allah rızası için kenti terk et yoksa beni katil edersin" diyerek tehdit etti.

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Trabzon'da babası vefat eden bir kişi telefonla aradığı aile hekimi Yılmaz Babutçu'ya tehditlerde bulundu.

Doktorun Trabzon'u terk etmesini isteyen kişi, "Defol git Trabzon'dan. Benim acım çok sıcak. Babamı senden dolayı kaybettim. Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Bak sana mertlik yapıyorum. Allah rızası için kenti terk et, yoksa beni katil edersin" dedi.

Doktor kayda aldığı telefonla tehdit anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis doktoru tehdit eden kişiyi arıyor.

Şüpheli ikinci kez gözaltına alındı

Trabzon'da, aile hekimi Yılmaz Babuçtu'yu telefonla arayarak tehdit eden şüphelinin Tuncay Y. (48) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından tepkiler üzerine şüpheli savcılık talimatı ile yeniden gözaltına alındı. Tuncay Y., Of Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Trabzon'da, aile hekimi Yılmaz Babuçtu'yu telefonla arayarak tehdit eden şüpheli Tuncay Y. (48), sevk edildiği Of İlçe Adliyesi'nde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Validen açıklama

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, aile hekimi Yılmaz Babutçu'yu telefonla arayarak tehdit eden şüpheli Tuncay Y. ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Vali Ustaoğlu paylaşımında, "İlimizde görevli Doktor Yılmaz Babutcu'yu tehdit eden Tuncay Y. isimli şahıs gözaltına alınmış olup çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı ile birlikte ev ve işyerine yaklaşmama yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verdi.