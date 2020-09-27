Şişli'de silah sesleri! Kurşunlar polis aracına isabet etti

İSTANBUL Şişli'de ateş eden kişilere müdahale eden polislerin aracına kurşun isabet etti. Polislerden yaralanan olmazken 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Şişli’de iki kişi arasında çıkan silahlı çatışmada kurşunlar polis aracına isabet etti.

Ateşböceği Sokak’ta husumetli iki kişi arasında silahlı çatışma yaşandı. Bu sırada bölgeden geçen sivil polis aracına kurşunlar isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sokak, geçişlere kapatılırken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Çatışmaya giren şüpheliler, polis ekiplerince silahlarıyla yakalandı.