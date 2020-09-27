BIST 1.124
DOLAR 7,66
EURO 8,91
ALTIN 458,49
HABER /  GÜNCEL

D-100 Karayolu'nda baygın halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

D-100 Karayolu, Ayvansaray mevkiinde sürücüler yol kenarında baygın halde yatan bir kadını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baygın haldeki kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Abone ol

Gece saatlerinde Ayvansaray metrobüs durağı yakınlarında yol kenarında yerde yatan bir kadını gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan ve ismi öğrenilemeyen kadına müdahale etti. Polis ekipleri de yolda önlem aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kadın ambulans ile en yakın hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolun kenarında yatıyordu

Yol kenarında baygın kadını görünce yardım için duran Furkan Toprak "Yolun kenarında yatıyordu. Durumu kötüydü 'Beni bırakma' falan diyordu. Kocasının numarasını falan verdi aramaya çalıştık arayamadık. Allah yardımcısı olsun. 112 sağlık görevlilerini aradım, insanlık namına ne gerekiyorsa yaptım" dedi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (26 Eylül 2020)
Koronavirüste korkutan mutasyon: Maske ve sosyal mesafeyi atlatıyor
Erdoğan: Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
Cübbeli Ahmet Hoca, Selefilerle ilgili emniyet ifadesini canlı yayında anlattı
Trabzonspor Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı özet ve golleri
ÖNCEKİ HABERLER
Ozan Kabak'ın kabus gecesi: Penaltı yaptırdı, kırmızı kart gördü ve...
Kayısının TMO tarafından alınması üreticilerin yüzünü güldürdü
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen kadın vuruldu
Gökçeada açıklarında korkutan deprem!
ABD yaptırımlarıyla İran ne kadar zarara uğradı? Cumhurbaşkanı Ruhani açıkladı
İBB burs başvurusu ne zaman 2020 ne zaman bitiyor
Yorumlar