Ozan Kabak'ın kabus gecesi: Penaltı yaptırdı, kırmızı kart gördü ve...

Almanya Bundesliga 2. haftasında sahasında Werder Bremen’i ağırlayan Schalke 04 karşılaşmayı 3-1 kaybetti ve ligdeki kötü gidişini sürdürdü. İlk hafta deplasmanda Bayern Münih’e konuk olan Schalke 04, son şampiyona 8-0 gibi ağır bir skorla yenilmişti. Münih faciasını unutmak isteyen Schalke 04, Bremen forveti Niclas Fülkrug’un attığı üç gole engel olamadı. Schalke’nin maçtaki tek golü ise 90+3’te Mark Uth’tan geldi.

Ligdeki ikinci maçını da kaybeden Schalke 04 son sırada kalırken, ilk hafta Hertha Berlin’e 4-1 kaybeden Werder Bremen ise galibiyetle tanışmış oldu. 17 Ocak’tan bu yana oynadığı hiçbir lig maçını kazanamayan Schalke 04’ün kötü gidişi de devam etti.

'VAR' gözünden kaçırdı

Schalke 04’te forma giyen Ozan Kabak, Bayern Münih maçındaki kötü performansı sonrasında Bremen karşılaşmasında da yaptıklarıyla geceye damga vurdu. Mücadelenin 26. dakikasında rakibine yaptığı sert faul sonrası yerde yatan rakibine tüküren Ozan Kabak’ın bu hareketi maçın hakemi ve ‘VAR’ odasının gözünden kaçtı. Karşılaşmanın 58. dakikasında penaltıya sebebiyet veren ve sarı kart gören Kabak, 84. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

"Aldatıcı görüntü veriyor"

Konu hakkında Twitter hesabından açıklama yapan Kabak, “Ludwig Augustinsson’dan tüm içtenliğimle özür dilemek istiyorum. İsteyerek yapmadım, kazaydı. Onu hedeflemedim. TV açısından dolayı aldatıcı bir görüntü veriyor. Böyle bir şeyi hiç yapmadım ve sportmenlik dışı olduğu için gelecekte de yapmayacağım. Şanssız bir andı. Ama yine de Ludwig’den özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Ich möchte mich bei Ludwig Augustinsson entschuldigen. Es war keine Absicht, die Sicht von außen täuscht. Ich habe so etwas noch nie gemacht und werde es auch niemals tun, da es einfach unsportlich ist. Dies war sehr unglücklich. In jedem Fall, Entschuldigung an Ludwig.