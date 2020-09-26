Trabzonspor Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti ve ligde ilk galibiyetini aldı.

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Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, karşı karşıya geldi. Trabzonspor, bu sezonki ilk galibiyetini 3-1'lik skorla aldı.

Karşılaşmada Trabzonspor'un golleri; 24. ve 33. dakikalarda Benik Afobe ve 45+3'te Nwakaeme'den ilk geldi. Malatyaspor'un tek golü 77. dakikada Adem Büyük'ün penaltıyı gole çevirmesiyle geldi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise aynı haftada sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Yeni transferden ilk goller

Trabzonspor'un yeni forveti Benik Afobe, Bordo-Mavililer ile çıktığı ikinci lig maçında 2 gol kaydederek takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Eddıe Newton'dan 2 değişiklik

Teknik direktör Eddie Newton, Campi'nin yerine geçen hafta kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayan Flavio'ya, Abdurrahim Dursun'un yerine de sakatlığı düzelen Marlon'a ilk 11'de görev verdi.

Sezon öncesi Yılport Samsunspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan ve ilk 2 hafta forma giyemeyen yeni transfer Marlon, bordo-mavili ekipte ilk resmi maçına çıktı.

Sakatlıkları bulunan Trondsen, Kamil Ahmet Çörekçi, Ekuban, yeni transfer Diabate ve henüz hazır olmayan Pereira'nın yanı sıra, takımda düşünülmeyen Hosseini ile Guilherme de kadroda yer almadı.