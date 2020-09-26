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Suriye Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü 14 yaralı

İhlas Haber Ajansı

SURİYE Resulayn'da bomba yüklü araç infilak etti. İlk belirlemeye göre yapılan saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti 14 kişi de yaralandı.

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Suriye’nin Resulayn kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi ve itfaiye sevk edilirken, yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin patlama sonrası çıkan yangına müdahale ettiği aktarıldı.

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