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Gaziantep'te yok böyle kaza! 1 yaşındaki bebeğin olduğu araçta ölüm geldi

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP'ten feci kaza haberi geldi. Sürücünün dalgınlığı sonucu TIR dorsesinin altına giren araçta, 2 kişi hayatını kaybederken 1 yaşındaki bebek ile bir kişi ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre Adana'dan Gaziantep istikametine seyir eden sürücü Suriye uyruklu A.D.(26) idaresindeki dacia marka ve 34 SP 2273 plakalı araç, dalgınlık sonucu Ö.Ç'nin kullandığı 31 NB 048 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

Kazada araçta bulunan sürücü, Hıyam Ağa (18), Mustafa Mustafa (37) hayatını kaybederken, yaralılar Z.E(27) ve ismi öğrenilemeyen bir yaşındaki bebek yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, cenazelerin ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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