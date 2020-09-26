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Hatayspor Süper Lig'in 3'üncü haftasında Kasımpaşa'yı mağlup etti

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Hatayspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla geçmeyi başardı. Ligin taze kanı, 3 haftada 2 galibiyet alarak puanını 7'ye yükseltti.

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Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetti. 30 derecelik sıcaklıkta oynanan mücadelenin ilk yarısı karşılıklı ataklarla golsüz geçti.

İkinci yarıda 50'inci dakikada sarı kart gören Mame Diouf, 57'inci dakikada takımına 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Kasımpaşa teknik direktörü Mehmet Altıparmak, 70'inci dakikada 3 değişiklik birden yaptı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca tek golle 3 puanı alan taraf Hatayspor oldu. Hatayspor böylelikle puanını 7'ye yükseltirken Kasımpaşa 3 puanda kaldı.

Atakaş Hatayspor, tarihinde Antakya Atatürk Stadı'ndaki ilk Süper Lig golünü Diouf ile attı. Bordo-beyazlılar, bu golü, kendisini Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın çalıştırdığı Kasımpaşa karşısında buldu.

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