BIST 1.124
DOLAR 7,66
EURO 8,91
ALTIN 458,49
HABER /  YEREL

Tutuklanan FETÖ'nün mahrem imamın bilgisayarından PKK arşivi çıktı

Balıkesir Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2010-2014 yılları arasında Balıkesir Polis Okulu öğrencilerine mahrem imamlık yaptığı tespit edilen Muhammet E.'nin bilgisayarından PKK, YPG ile örgütün kadın yapılanması YPJ'ye ait dokümanlar çıktı.

Abone ol

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY terör örgütünün Polis Okulu öğrencilerinden sorumlu olduğu tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması için 11 Eylül 2020 tarihinde 10 ilde başlatılan eş zamanlı operasyon sonucunda gözaltına alınan 13 kişiden Muhammet E.'nin bilgisayarında PKK'ya ait dokümanlar çıktı.

Yapılan operasyonda 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 kişi tutuklanmış ve mahrem imam olduğu tespit edilen Muhammet E. ise bilgisayarında çıkan PKK dokümanları nedeniyle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

TEM'de sorgusu yapılan Muhammed E.'nin bilgisayarında bulunan Harddisk Balıkesir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince incelendi. Hardisk içerisinde PKK ve Suriye uzantısı YPG ile örgütün kadın yapılanması YPJ'ye ait organizasyon ve toplantılara ait olduğu anlaşılan çok sayıda video ve örgüt üyelerinin fotoğrafları yer aldığı tespit edildi. Öte yandan Muhammed E.'nin telefonunda da roket yapımına ait gizli çekilmiş bir videoda tespit edildi.
TEM'deki sorgusunun ardından tekrar adliyeye çıkarılan şahıs "Terör örgütüne üye olma, Askeri casusluk" suçlarından halen tutuklu bulunuyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Teknofest 2020'de önemli açıklamalar
ABD'li komutan Ben Hogdes itiraf etti: Korkunç bir hataydı
D vitamini koronavirüsten ölüm riskini azaltıyor! ABD’li bilim insanları tespit etti
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 29.692 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi
Prof. Müftüoğlu, 'sağlam kaynaklardan' edindiği bilgileri yazdı! İstanbul'daki koronavirüs durumu
Yunanistan Hükümet Sözcüsü: Ege’deki askerleri çekmeyi asla kabul etmeyiz
ÖNCEKİ HABERLER
Türk Kızılayı: Yalan ve iftiralar bizi hizmetten alıkoyamayacaktır
Lübnan'da yeni hükümet kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib istifa etti
Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı MHK önerisi
Asansör tacizcisi adliyeye sevk edildi
Erzurumspor deplasmanda Kayseri'yi 3'ledi
İBB burs başvurusu ne zaman 2020 ne zaman bitiyor
Yorumlar