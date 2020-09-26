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Türk Kızılayı: Yalan ve iftiralar bizi hizmetten alıkoyamayacaktır

TÜRK Kızılay'ınca, Twitter'da bazı hesaplar tarafından kurumu zan altında bırakacak, bağışçıların güven duygusunu yok etmeyi amaçlayan paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, "Yalan ve iftiralar bizi insanlığa hizmetten alıkoyamayacaktır" açıklaması yapıldı.

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Türk Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bazı hesaplar tarafından kurumu zan altında bırakarak, bağışçıların güven duygusunu yok etmeyi amaçlayan paylaşımlar üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğunu belirtildi.

Kötü niyetli olduğu anlaşılan paylaşımların iddia ettiği gibi Türk Kızılay'ının başka bir amaçla ve şartla kendisine yapılan bağışları Suriyeli mültecilere dağıtmadığı belirtilerek, "Pandemi sürecinde isminin açıklanmasını istemeyen Ş.K. isimli bağışçımız, Türkiye'de bulunan çeşitli milletlerden mültecilere dağıtılmak üzere Kızılay'a 4 bin 495 paket gıda kolisi bağışında bulunmuştur. Söz konusu bağış, bağışçının talebi doğrultusunda aralarında Filistin, Suriye, Etiyopya gibi birçok milletten mülteciye, bu mültecilerin dayanışma örgütleriyle birlikte dağıtılmıştır. Görüntülerde yer alan Kızılay kolileri de aynı süreçte Suriyelilere dağıtılmak üzere hazırlanmış. Suriyelilerin kendi aralarında kurmuş olduğu dernek, ellerinde bulunan hurmaları Kızılay kolilerine koyarak dağıtım gerçekleşmiştir" denildi.

Yalan ve iftiralar bizi hizmetten alıkoyamayacaktır
Suriyeli mültecilere yardım etmenin utanılacak ve saklanacak bir durum olmadığı, bilakis insanlık görevi olduğu belirtilerek, "Kızılay 2011 yılından beri yani Suriye'deki çatışmaların başladığı günden bugüne kadar gerek Suriye içinde gerekse ülkemizde milyonlarca Suriyeliye milyonlarca liralık insani yardım yapmıştır. Bağışçıların talepleri doğrultusunda yüzlerce kez hem Kızılay hem bağışçı firmaların logolarının bulunduğu yardım kolileri Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Bütün bu gerçekler de gösteriyor ki; Kızılay belirli bir grubun belirli bir amaçla seçtiği kurumdur. Amacın Kızılay'ı iş yapmaktan alıkoymak olduğu aşikardır. Ancak şu bilinmelidir ki Kızılay 152 yıldır insani yardım faaliyetinde bulunurken, bu tür fitnelerle de uğraşarak gelmiştir bugüne. Yalan ve iftiralar bizi insanlığa hizmetten alıkoyamayacaktır" ifadesine yer verildi.

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