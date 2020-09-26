BIST 1.124
DOLAR 7,66
EURO 8,91
ALTIN 458,49
HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a dönen Aboubakar ilk idmanına çıktı

Yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek olan Vincent Aboubaka, sağlık kontrolünün ardından takımla ilk idmanına çıktı.

Abone ol

Beşiktaş, Süper Lig'in 3'üncü haftasında yarın saat 16.00'da İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik çalışmasının yer aldığı program uygulandı. İdman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

ABOUBAKAR İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Beşiktaş'a dönen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar da sağlık kontrolünün ardından idmanda yer aldı. Kulüpten yapılan açıklamada; 28 yaşındaki futbolcunun, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği kaydedildi. Detaylı kan tetkikleri yapılan Aboubakar'ın, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; sağlık kontrollerinin, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı belirtildi.

YOLCULUK AKŞAM
Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma için saat 17.30'da özel uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'li komutan Ben Hogdes itiraf etti: Korkunç bir hataydı
D vitamini koronavirüsten ölüm riskini azaltıyor! ABD’li bilim insanları tespit etti
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 29.692 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi
Prof. Müftüoğlu, 'sağlam kaynaklardan' edindiği bilgileri yazdı! İstanbul'daki koronavirüs durumu
Yunanistan Hükümet Sözcüsü: Ege’deki askerleri çekmeyi asla kabul etmeyiz
Rasim Ozan Kütahyalı: Hesaplaşmaya hazır olduğumu bin kere söyledim
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko, OGM Ormanspor'u farklı geçti
Beylikdüzü'nde AVM'de yangın paniği
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'e trakeostomi uygulaması yapıldı
Araplar YPG/PKK'nın kundakladığı evler için tazminat istiyor
Mersin'de kontrolden çıkan otomobil evin çatısına düştü
Nazım Sangare'den bomba açıklamalar: Galibiyetle döneceğiz...
Yorumlar