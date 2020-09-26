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Yunanistan Hükümet Sözcüsü: Ege’deki askerleri çekmeyi asla kabul etmeyiz

YUNANİSTAN Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Ege Denizi'ndeki Yunan adalarından asker çekmeyi asla kabul etmeyeceklerini söyledi. Yunan Real FM radyosuna konuşan Petsas, bunun nedenlerinden biri olarak Türkiye'nin Ege kıyılarında konuşlanmış olduğu ordu birliklerini gösterdi.

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Yunan hükümeti basın dairesinden yayınlanan açıklamaya göre Petsas, 'Doğu Akdeniz'deki Yunan adalarının askerden arındırılması sorununun hiçbir zaman gündeme getirilmediğini, ‘getirilse de bu konuda mutabık kalınamayacağını' ifade etti.

"Üç veya dört pozisyonda açıkça taviz verdi"

Petsas, “Türkiye Milli Güvenlik Kurulu’nun şu anda hükümetinin birçok maksimalist talebi olduğunu ve doğru yönde üç veya dört pozisyonda açıkça taviz verdiğini gören kendi kamuoyuna söyledikleri ise farklı mesele. Yunanistan-Türkiye arasındaki istikşafi görüşmeler yeniden başladıktan sonra nasıl gelişeceğine bakacağız” diye konuştu.

"Hiçbir Yunan hükümeti böyle bir konuyu asla tartışmaz"

‘Yunan hükümetlerinin bu konudaki tutumunun hiçbir zaman değişmediğini ve aynı olduğunu’ söyleyen Sözcü, şunları söyledi:

Bu öncelikle 1974'te Kıbrıs'ın Türk işgaline uğraması gerçeğiyle ilgilidir. Dördüncü Ordu ya da Türklerin deyimiyle Ege Ordusu, 1975'ten beri Küçük Asya kıyılarında (Türkiye'de) konuşlandırılmış durumda. Haziran 1995'ten beri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Yunanistan’ın Ege’de karasularını 6 milin ötesine çıkarmasını savaş sebebi (casus belli) sayma yetkisine sahip. Elbette, Birleşmiş Milletler Tüzüğü’nün 51. maddesine dayanan ülkemizin yasal koruma hakkı da var. Dolayısıyla aslında böyle bir sorun yoktur. Hiçbir Yunan hükümeti böyle bir konuyu asla tartışmaz.

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