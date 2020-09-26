Hayat Kimliğinle Kolay uygulamasına 5 günde 120 bin kişi başvurdu

İçişleri Bakanlığı, 5 günde 120 bin 695 kişinin sürücü belgesindeki bilgilerin kimliğine entegre edildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geçen pazartesi günü tanıtılan 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulaması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

İlk 5 günde 120 bin 695 vatandaş uygulamadan yararlandı. Uygulama ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylelikle vatandaşların, yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Ücretsiz yapılıyor

Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletmek isteyenler, nüfus müdürlüklerine NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alarak başvuru yapabiliyor.

'Devrim niteliğinde'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücü belgesi bilgilerinin T.C. kimlik kartına yüklenmesi projesi lansmanında konuşurken şu ifadeleri kullanmıştı; ''Teknolojinin bütün haliyle birlikte vatandaşımızın işlerini kolaylaştırması konusunda kullanılmasını sağlayan ve hakikaten her yıl milyonlarca nüfus ve vatandaşlık işlerine giren hizmet alan milyonlarca vatandaşımızın memnuniyetini sağlamak için çaba sarf eden, büyük bir devrimi gerçekleştiren arkadaşlarıma sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ediyorum.''