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Milli Eğitim Bakanı Selçuk Türk Dil Bayramı için hazırlanan kısa filmi paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yurt dışında yaşayan çocuklara özel hazırlanan ve Türkçe ile Türk kültürünün önemine işaret eden kısa bir filmi paylaştı. 

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Selçuk, Twitter hesabından Türk Dil Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce hazırlanan kısa filme yer vererek şunları kaydetti:

"Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarımızla dünyanın dört bir yanındayız. Yurt dışındaki çocuklarımız Türkçeyi daha iyi öğrensin ve Türk kültürünü yakından tanısın diye dünya çapında bir çabanın içindeyiz. Bu çabanın öyküsü, #TürkDilBayramı'mızda paylaştığımız bu kısa filmde." 

Yönetmenliğini sinema sanatçısı ve sosyolog Haluk Piyes'in yaptığı, 4 dilde hazırlanan filmde Türkçeyi iyi öğrenmenin, Türk kültürüne sahip çıkmanın önemi vurgulanıyor. 

Çekimleri Almanya'nın Essen eyaletindeki Dortmund Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen filmde, Avrupa'da görev yapan Türk bilim insanı, sanatçı, aşçı, dil bilimci, futbolcu, sosyolog gibi rol modeller yurt dışındaki çocuklara, Türkçe öğrenmenin faydalarını anlatıyor. 

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