Belhanda kıymete bindi! Galatasaray'dan sürpriz karar

Yeni sezona bomba gibi giriş yapan Galatasaray'da yükselen performansıyla göze giren Belhanda için yönetimden flaş bir karar geldi.

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Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarında futboluyla yıldızlaşan ve son olarak önceki akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Hajduk Split'e karşı maça sonradan girip perdeyi açan yıldız futbolcu, maaşında indirime gidecek ve yeni sözleşmeyi kapacak.

Cimbom ile bir sene daha sözleşmesi bulunan, bonuslar hariç 3 milyon 350 bin euro net ücret alan Belhanda'nın garanti ücreti 2.1 milyon euro'ya çekilecek.

Yapılacak 2+1 senelik sözleşme ile 30 yaşındaki futbolcu 2023'e kadar Galatasaray forması giyecek. Belhanda sözleşmesinin son senesinde oynarsa +1 yıl daha ter dökecek.

İstanbul'da kısa bir süre önce ev alan Belhanda'nın, yükselen performansında anlaşmasının bitecek olmasının etki yaptığı belirtildi.