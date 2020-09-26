Şenol Güneş: En hazır takım Galatasaray görünüyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Şu ana kadar en hazır takım Galatasaray görünüyor. Galatasaray çok dinamik. Başakşehir - Galatasaray maçı fena değildi. Seyircinin ne kadar önemli bir faktör olduğunu da görmüş olduk. 1-2 maç dışında tempolu, keyif veren bir maç görmedim" dedi.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım, ligin durumu, Avrupa'da forma giyen Türk oyuncular ve daha birçok konu ile ilgili beIN SPORTS'a konuştu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"Şu ana kadar en hazır takım Galatasaray görünüyor. Galatasaray çok dinamik. Başakşehir - Galatasaray maçı fena değildi. Seyircinin ne kadar önemli bir faktör olduğunu da görmüş olduk. 1-2 maç dışında tempolu, keyif veren bir maç görmedim"

"Ligler geç başladığı için hangi oyuncu ne kadar formda bilemiyoruz. Oyuncu tatilden gelmiş. İdman, maç yapmamış, transfer yapmamış. Cengiz’i ben biliyorum ama takımında idman yapma şansı olmadı. Hala devam edenler var. 4-5 oyuncunun transferi henüz olmadı. Olabilecek transferler var. Bu oyuncuların bazıları idman yapıyordu, bir kısmı gideceğini bildiği için idman yapmıyordu. Genç oyuncuları takımlarında çalıştığı için oynattım ama beni yanıltan o oldu"

"Biz Avrupa'da dünyada değer gören bir ülkeyiz. Avrupa Şampiyonası'nda bir şeyler yapmamız gerekiyor. Milli takım benim değil, hepimizin. Eleştiriyi her türlü kabul ediyorum ama hakareti hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Biz değer görüyorsa, saygı görüyorsak ülkemiz için yapıyoruz"

"(Burak Yılmaz hakkında) 35 yaşındaki bir futbolcu Avrupa'ya gidebiliyorsa bu bizim ülkemiz için iyi bir şeydir"

"21 takım konusu, yabancı sınırı, rezerv ligi gibi konuları başkan bana da soruyor, ben de başkana söylüyorum. Bazı konulara katılıyorum, katılmıyorum onu paylaşamam"