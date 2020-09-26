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İstanbul’da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Anadolu Ajansı

İstanbul’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Afrin bölgesinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirtildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kentin farklı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgüt dokümanları ele geçirildi.

Şüphelilerin, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Afrin bölgesinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı öğrenildi.

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