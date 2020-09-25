Fahrettin Altun'dan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ifadelerine ilişkin, "Pelosi'nin açıklamaları, kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde iktidarın barışçıl yollardan el değiştirip değiştirmeyeceği tartışması bağlamında yapılmıştır. Bizim için seçim sonuçlarının ve milli iradenin kutsal olduğunu bir kez daha herkese hatırlatıyoruz" dedi.

Abone ol

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ifadelerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Pelosi'ye, "Darbeleri saymazsak, Türkiye'de en son ne zaman iktidar barışçıl yollardan el değiştirmemiştir?" sorusunu yönelten Altun, "Demokrasimize yönelik o saldırıları kimlerin desteklediğini de çok iyi biliyoruz. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ciddiyetsizce ifadelerinde, Amerikalı siyasetçilerin Türkiye'ye dair yanlış algılarının bir yansımasını görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin yüzyıllardır modern anayasal sistemleri deneyimlediğini ve Türk demokrasisinin gücünün bu tarihten geldiğini belirten Altun, "Pelosi'nin açıklamaları, kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde iktidarın barışçıl yollardan el değiştirip değiştirmeyeceği tartışması bağlamında yapılmıştır. Bizim için seçim sonuçlarının ve milli iradenin kutsal olduğunu bir kez daha herkese hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.