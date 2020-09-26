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Burdur'da tıp mezunu genç Büşra evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı

BURDUR'da tıp fakültesi mezunu olan doktor adayı Büşra A. (25), evde ailesi tarafından ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bucak’ın Genç Osman Caddesi’nde ailesiyle oturan ve 2 yıl önce tıp fakültesinden mezun olan Büşra A., akşam saatlerinde eve dönen ailesi tarafından balkonda hareketsiz halde bulundu. Yakınları tarafından çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Büşra A., Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Büşra A., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi. Büşra A.'nın cenazesi morga konuldu.

Tıp fakültesinden 2 yıl önce mezun olan Büşra A.'nın bu yıl uzmanlık eğitim sınavına girdiği ve kazanamadığı belirtildi. Polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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