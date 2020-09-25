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Antalyaspor, Brezilyalı savunma oyuncusu Naldo'yu transfer etti

Antalyaspor, Brezilyalı defans oyuncusu Naldo'yu 2 yıllığına renklerine bağladı.

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Brezilyalı defans oyuncusu Naldo'yu transfer etti.

Kulüpten, "Hoş geldin Naldo" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Edinaldo Gomes Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

32 yaşındaki stoper Naldo, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Espanyol formasıyla geçen sezon 18 lig maçında 1332 dakika süre aldı.

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