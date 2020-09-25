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Eskişehir'de kapısının önüne astı! Böyle beddua görülmedi

İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’de bir vatandaş otoparkının kapısına çöp bırakanları caydırmak için “beddua ederim, Korona virüs olursun” yazılı kâğıdı duvara astı.

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Eskişehir’in Vişnelik Mahallesinde yaşayan bir vatandaş, apartmana ait otoparkın önüne çöp atanlara eşi görülmemiş şekilde tepki gösterdi. Otoparkın duvarına, “Buraya çöp bırakma, yoksa sana beddua ederim, Korona virüs olursun vatandaş” ifadelerinin yazılı olduğu bir kâğıt asan apartman sakini görenleri adeta hayrete düşürdü. Yazılı kâğıdın üzerinde ise hiç çöp olmaması dikkat çekti.

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