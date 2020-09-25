Burası Türkiye! Japonlar açıkladı Avrupa'nın en iyisi seçildi
Japon Seyahat Acentalar Birliği (JATA) Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını belirlediği bir liste açıkladı.
Japon Seyahat Acentaları Birliği, Avrupa kıtası genelini kapsayan bir araştırma yaptı. Araştırma, Avrupa genelindeki en güzel 30 kasabayı ortaya çıkardı. Listede Türkiye'nin de ünlü bir kasabası bulunuyor.
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İşte JATA'ya göre Avrupa'nın en iyi 30 kasabası
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Gura Humorului, Romanya
Romanya'nın tarihi Bucovina bölgesinde yer alan Gura Humorului, 2000'lı yıllardan bu yana turistlerin ilgi odağı olmaya başladı.
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Kotor, Karadağ
Karadağ'ın Kotor Körfezi'nde bulunan bu Orta Çağ kasabası son yıllarda Türk turistlerin de ilgi odağı olmayı başarmış durumda.
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